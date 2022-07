Samsung Galaxy Z: si parla già dei pieghevoli Fold 5 e Z Flip 5

Il Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 dovrebbero essere i prossimi modelli, ma non stiamo parlando assolutamente di qualcosa di concreto, bensì di voci più che altro derivate dalla mera logica di mercato, in quanto non si parla di una fuga di notizie con la scheda tecnica completa dei telefoni. Tuttavia, otteniamo alcune informazioni sulla possibile configurazione della fotocamera su Z Fold 5 e sulla strategia di vendita di Samsung.

Secondo un report della pubblicazione coreana The Elec, Samsung sta tagliando drasticamente gli obiettivi di spedizione per Z Fold 5 e Z Flip 5 e ciò significa che la società prevede di vendere meno telefoni pieghevoli nel 2023 rispetto a quest’anno e ai precedenti. Nello specifico, Samsung sembra aver fissato un obiettivo complessivo di 10 milioni di unità per Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 e di queste, solo due milioni di unità del primo dovrebbero essere distribuite dall’azienda, inoltre si ritiene che Samsung scommetterebbe di più sul suo dispositivo a conchiglia, il Galaxy Z Flip 5, e punta a spedizioni di otto milioni di unità per il telefono.

Samsung avrebbe fissato un obiettivo di 15 milioni di unità per i prossimi Z Fold 4 e Z Flip 4 e gli obiettivi abbassati di Samsung per i suoi telefoni pieghevoli per il 2023 sono attribuiti all’aumento dei prezzi delle materie prime, alla prolungata guerra Russia-Ucraina e alla lenta crescita economica. Ovviamente, è troppo presto per prevedere gli effettivi obiettivi di produzione e spedizione dei telefoni poiché manca quasi un anno dal lancio, ma per quanto ne sappiamo, Samsung potrebbe aumentare gli obiettivi quando si avvicinerà il lancio.

The Elec ha anche condiviso alcune specifiche del Galaxy Z Fold 5, e sembrerebbe che il telefono ospiterà tre fotocamere sul retro, incluso il sensore GN3 da 50 MP di Samsung e potrebbe anche avere uno sparatutto frontale da 12 MP. Il Galaxy Z Fold 4 dovrebbe anche ospitare tre fotocamere posteriori, tra cui una fotocamera principale da 50 MP, uno sparatutto ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo 3x da 12 MP. Forse Samsung manterrebbe la stessa configurazione su Z Fold 5.