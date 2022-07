Fast X: Chris Ludacris Bridges rivela che il film sarà “veramente sorprendente”

Fast X sarà il capitolo che avvicinerà alla conclusione della saga di Fast and Furious, per cui sono previsti ancora due capitoli. E l’attore Chris “Ludacris” Bridges ha garantito che Fast X sarà un lungometraggio capace di “sorprendere” i fan.

Ecco cosa ha dichiarato a Entertainment Tonight:

In ogni film mi viene da pensare come faremo a realizzare certe cose, ad esempio l’idea di andare nello Spazio. Mi chiedo ogni volta come sia possibile. E per questa storia posso garantire che ci sono alcuni twist, situazioni e personaggi che verranno introdotti che faranno esplodere gli appassionati.