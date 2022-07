Beavis and Butt-Head: la serie revival dal 4 agosto su Paramount+, ecco il trailer

Dopo l’uscita del lungometraggio Beavis and Butt-Head Do the Universe, è pronta a fare il suo esordio sulla piattaforma streaming Paramount+ anche la serie animata revival, che, come da poco annunciato, sarà disponibile dal 4 agosto.

Il titolo della nuova serie sarà Mike Judge’s Beavis and Butt-Head, ecco il trailer di presentazione.

Mentre questo è il poster di Mike Judge’s Beavis and Butt-Head.

Nel nuovo progetto Mike Judge sarà autore e voce dello show, la produzione è stata affidata a Mike Judge, Lew Morton, Michael Rotenberg, Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Ben Kalina, e Antonio Canobbio di Titmouse.

Il tutto è frutto di un accordo tra Mike Judge e Comedy Central. Secondo quanto riferito, l’accordo tra Comedy Central e Mike Judge permetterà anche di sviluppare serie spin-off. La serie originale è stata trasmessa su MTV dal 1993 al 1997. Successivamente, nel 2011, c’è stato un revival che è però durato poco a causa dei bassi ascolti.

Nel 1996 fu anche realizzato un film dedicato, intitolato Beavis & Butt-Head alla conquista dell’America. I due protagonisti della serie si caratterizzano per un linguaggio sopra le righe, e per un modo a volte surreale di affrontare la quotidianità.

Potrebbe interessarti anche questa news: