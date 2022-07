WhatsApp permetterà di inserire note audio nelle storie?

Sembra che la piattaforma di WhatsApp, almeno in futuro, potrebbe permettere agli utenti di inserire dei veri e propri vocali all'interno delle storie.

La piattaforma di WhatsApp ha sempre modo di evolversi, e sembra che in questo specifico caso le novità riguarderanno le storie degli utenti, che come anticipato dalle pagine di WABetaInfo e ripreso da PhoneArena, potrebbero aver ancora una volta scovato una novità alquanto interessante.

Non è di certo la prima volta in cui la compagnia si trova a modificare le storie, introducendo novità e permettendo agli utenti di avere a che fare con ulteriori miglioramenti. In questo specifico caso si tratterebbe di una novità davvero interessante, da sostituire quindi ai classici video già presenti.

Fra foto, video, e scritte, è facile rendersi conto di come sia all’effettivo l’unica mancanza del sistema delle storie di WhatsApp, con il tutto che dovrebbe venire reso disponibile su iOS e Android nel giro di qualche tempo, seppur al momento non ci siano delle novità per quel che concerne l’arrivo dell’aggiornamento.

Di sicuro, trattandosi di una novità alquanto importante, dovremmo ricevere degli aggiornamenti in tal senso da parte del colosso nel giro di non troppo tempo, il quale dovrebbe di conseguenza avere modo di parlare del tutto prima di renderlo disponibile sulla piattaforma.