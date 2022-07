Spider-Man: No Way Home da oggi disponibile su Netflix

Da oggi, 15 luglio, Spider-Man: No Way Home è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix.

Gli appassionati Marvel potranno trovare da oggi, 15 luglio, il lungometraggio Spider-Man: No Way Home disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. Solitamente i film del Marvel Cinematic Universe vengono distribuiti su Disney+, ma Spider-Man è un personaggio i cui diritti sono legati alla Sony, e ciò consente una maggiore libertà negli accordi di distribuzione.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home è stato un film campione d’incassi, capace di ottenere quasi due miliardi di dollari. E per questo motivo l’arrivo su Netflix porterà molti fan Marvel a riguardare la storia con Tom Holland assieme ai tessiragnatele interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Ecco la sinossi del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica viene rivelata l’identità dell’Uomo Ragno, portando le sue responsabilità di supereroe in conflitto con la sua vita e mettendo a rischio le persone a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto di Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando nemici da ogni universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro ma anche il futuro del Multiverso.

