Obesità: scoperta molecola che la contrasta

Un team di studio ha analizzato il perché l’esercizio fisico regolare faccia bene al nostro corpo. Lo studio si è focalizzato su quello che accade a livello molecolare, proteggendoci dall’obesità. I ricercatori hanno sottoposto dei topi di laboratorio a stancanti allenamenti sul tapis roulant. Hanno poi esaminato i

cambiamenti delle sostanze chimiche nelle loro cellule nel corso del tempo.

È stato identificato un metabolita dal nome Lac-Phe, sintetizzato da lattato e fenilalanina. Quest’ultima è un aminoacido combinato per la produzione di proteine e che ha familiarità con il lattato. Esso è prodotto dal corpo dopo intenso esercizio fisico.

Gli studiosi sembrano aver scovato un essenziale percorso biologico che influenza il livello di appetito e la

quantità di cibo ingerito da un individuo. I ricercatori hanno somministrato alte dosi di Lac-Phe ai topi,

facendogli assumere una dieta ricca di grassi. Il risultato ha riportato che gli animali hanno mangiato circa

la metà nelle successive 12 ore in confronto a un gruppo di topi di controllo. Hanno notato che il

movimento e il consumo di energie degli animali sono rimasti uguali.

In pratica nell’abbattimento dell’appetito causato dalla somministrazione di Lac-Phe le differenze sono

state evidenti solo in seguito all’esercizio e negli animali con una dieta ricca di grassi. Le stesse condizioni

sono state osservate in topi più statici e con una normale alimentazione. Gli scienziati hanno analizzato gli

effetti dell’esercizio negli umani e nei cavalli da corsa. Anche qui alti quantità di Lac-Phe erano

particolarmente presenti nelle persone dopo l’esercizio. Altre ricerche saranno necessarie per confermare

tali risultati a livello completo negli umani.