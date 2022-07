GPD collabora con VALVE per ottimizzare SteamOS su Ryzen 6000

Valve sta lavorando con GPD per portare una SteamOS ottimizzata al nuovissimo sistema ibrido portatile di quest’ultimo, GPD ha recentemente lanciato il nuovo sistema con i dettagli del processore AMD Ryzen 7 6800U, uno dei due palmari sul mercato che utilizza la CPU AMD più recente, l’altro invece è AOKZOE, il loro sistema portatile A1 di nuova creazione offrono un fattore di forma che mescola Steam Deck e una vecchia variante Onexplayer Mini Intel.

Recensioni e benchmark recenti per questi processori mostrano che l’AMD Ryzen 7 6800U è un’opzione migliore per i giochi, in quanto l’APU AMD offre 12 CU basate sull’architettura RDNA 2, che il GPD Win Max 2 condivide con lo Steam Deck, tuttavia, il sistema di Valve utilizza solo otto CU e la precedente architettura core Zen 2, quindi, laddove il sistema di GPD manca di ottimizzazione, offre un migliore aumento delle prestazioni e potrebbe avvantaggiare entrambe le parti.

Nella pagina della campagna di Indiegogo per il nuovo sistema Win Max 2 di GPD, la società ha aggiornato le informazioni ai sostenitori che Valve ha contattato per aiutare a ottimizzare il sistema operativo di Steam per la nuova console. Questa notizia dell’azienda rivela che Valve ottimizzerà SteamOS per la più recente architettura Zen3+ di AMD e aumenterà le GPU più potenti basate su RDNA 2.

L’ottimizzazione di SteamOS per GPD e della console ibrida AMD Ryzen 7 6800U apre anche le porte ad altre console per sistemi di gioco portatili, come One Notebook, AYANEO e AOKZOE. Per ora, GPD suggerisce agli utenti di utilizzare il sistema Windows 11 Home preinstallato o di sostituire il sistema operativo e di eseguire il downgrade a Windows 10 LTSC. Windows 10 LTSC rimuove alcune funzioni che non sono richieste o necessarie per le console portatili e offre un leggero aumento dell’efficienza.