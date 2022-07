Criminal Minds: confermato il revival dell’amata serie crime

Sono ormai diversi mesi che si parla con insistenza di una serie revival di Criminal Minds, amatissimo serial crime (attualmente visionabile su Disney+) che Paramount+ vuole riportare in auge con nuove puntate: finalmente abbiamo la conferma che la nuova stagione si farà, con sei dei suoi protagonisti storici.

La produttrice esecutiva (e showrunner) veterana della serie, Erica Messer, sarà della partita, coinvolgendo Joe Mantegna, Kirsten Vangsness, Adam Rodriguez, A.J. Cook, Aisha Tyler e Paget Brewster. Il pool di personaggi è stato pescato direttamente dalla quindicesima e ultima stagione e quindi non sono stati coinvolti personaggi importanti come Hotchner, Morgan, Callahan, presenti nelle stagioni iniziali, così come mancano all’appello Daniel Henney (recentemente visto in La Ruota del Tempo) e Matthew Gray Gubler, che a quanto pare ha ormai scelto di abbandonare il personaggio di Spencer Reed, amatissimo dal pubblico.

La nuova stagione sarà composta da dieci episodi che avranno un’unica grande macrotrama, dedicata alla risoluzione di una minaccia mai vista prima, un “soggetto ignoto” che ha creato una vera e propria rete organizzata di serial killer che il team dovrà smascherare e smantellare prima che possa colpire in maniera sistematica. La produzione della serie dovrebbe partire il 21 agosto, a Los Angeles.

Criminal Minds è andato in onda per ben quindici stagioni, dal 2005 al 2020, diventando uno dei serial crime più amati e generando due spin-off (non altrettanto di successo). Il revival, nelle intenzioni, doveva fungere da sequel riportando in auge alcuni personaggi storici ma presentando al contempo una nuova squadra, con la speranza di portare avanti una nuova serie.

