Amazon Prime Day da record: 100.000 acquisti ogni minuto in tutto il mondo

Amazon da record. Il Prime Day del 2022 è stato un successo: i clienti dell’e-commerce hanno acquistato oltre 300 milioni di prodotti durante i saldi. Il dato si riferisce, chiaramente, a tutto il mondo. “È il più grande evento nella storia di Amazon», ha commentato con soddisfazione un portavoce dell’azienda.

Per darvi un’idea delle dimensioni del successo dell’iniziativa, Amazon ha fatto sapere che gli utenti Prime hanno acquistato in media 100.000 articoli al minuto. 6 milioni di prodotti ogni ora. Le categorie più amate dagli utenti a caccia di occasioni sono state, in quest’ordine: elettronica, articoli per la casa e quindi prodotti a marchio Amazon, come i dispositivi della linea Echo con assistente vocale Alexa.

Gli utenti di Amazon hanno preferito le piccole occasioni: il 58% degli ordini riguardava articoli con un valore inferiore ai 20 dollari. Secondo uno studio di Adobe Analytics, solamente negli Stati Uniti d’America sono stati spesi circa 11,9 miliardi di dollari.

Nel frattempo Amazon ha presentato una grande novità per l’Italia. Il colosso dell’e-commerce metterà il suo servizio di consegna Amazon Shipping a servizio delle aziende rivali. Ne abbiamo parlato qua.