Amazon ora spedirà anche i pacchi degli e-commerce rivali: consegna garantita in 24 ore

Amazon mette a disposizione della concorrenza la sua flotta di corrieri. Ogni eCommerce italiano ora potrà offrire ai suoi clienti la consegna tramite Amazon Shipping. Per il momento Amazon ha stretto una partnership con le aziende ShippyPro e GSped, ma è soltanto l’inizio.

Amazon non ha fornito pubblicamente informazioni sui prezzi. Non sappiamo, dunque, se il servizio è competitivo rispetto a quello degli altri corrieri: le tariffe verranno negoziate caso per caso, a seconda delle esigenze del cliente.

Per il resto, troviamo tutti i punti di forza del marchio Amazon: consegna garantita in 24 ore dall’ordine, assistenza clienti impeccabili e, chiaramente, la possibilità di tracciare ogni pacco in maniera puntuale e precisa. A ciò si aggiunge un altro vantaggio: le consegne nei weekend non prevedono costi aggiuntivi. Insomma, sarà possibile ordinare su altri e-commerce ottenendo la stessa qualità che siamo abituati a trovare su Amazon, ed è sicuramente un’ottima notizia per il cliente.

Resta da vedere se Amazon Shipping riuscirà a fare breccia sulle aziende rivali. Che i clienti preferiscano affidarsi alla puntualità di Amazon rispetto ai sevizi altalenanti di alcuni corrieri tradizionali è palese, ma che gli e-commerce italiani siano interessati ad affidarsi al colosso di Jeff Bezos è tutto da verificare.