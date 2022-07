Twitter non funziona: impossibile caricare la pagina e accedere al social

Twitter non funziona. Aumentano le segnalazioni in tutto il mondo: oggi 14 luglio 2022 Twitter risulta in down.

Twitter non funziona. Aumentano le segnalazioni in tutto il mondo: oggi 14 luglio 2022 Twitter risulta in down. Il sito non funziona correttamente, tra chi non riesce ad accedere e chi non riesce a visualizzare correttamente i tweet e aggiornare il news feed.

“Qualcosa è andato storto. Prova ad aggiornare“, si legge nel messaggio d’errore che compare sulla schermata. Ma anche scrollando o riaggiornando all’infinito, Twitter non ne vuole proprio sapere di funzionare. Troppo presto per sapere esattamente cosa è andato storto. L’azienda non ha ancora comunicato ufficialmente le ragioni del disservizio.

Il sito DownDetector, portale specializzato nel riportare in tempo reale i disservizi sui principali servizi online, è stato bombardato dalle segnalazioni degli utenti. Sono oltre 5.000 le persone che hanno riportato di non riuscire ad utilizzare Twitter.

Non resta che aspettare le prossime ore per scoprire quali siano le cause del problema, nella speranza che il social network riesca a ripristinare il corretto funzionamento dei suoi servizi.