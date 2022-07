Tudum: l’evento globale Netflix per i fan torna a settembre

Torna Tudum, l’evento virtuale globale che ha raggiunto oltre 25,7 milioni di visualizzazioni da parte dei fan di Netflix in 184 paesi in tutto il mondo lo scorso anno, e che torna sabato 24 settembre 2022 con ben cinque eventi globali, nell’arco di 24 ore.

Si tratterà di un’entusiasmante giornata di novità esclusive, trailer e anteprime, così come interviste con i principali ideatori e le più grandi star di Netflix. L’evento virtuale gratuito è un omaggio ai fan di Netflix ed è dedicato alla condivisione di scoop su oltre cento popolari serie TV, film e speciali da tutto il mondo.

Il 24 settembre, Tudum coprirà quattro continenti con cinque eventi, portando i fan in un vorticoso viaggio in giro per il mondo:

Alle 11:00 KST (19:00 PT del 23 settembre), Tudum ha inizio con un programma entusiasmante dalla Corea.

Alle 11:00 IST (22:30 PT del 23 settembre), i fan avranno l’opportunità di vedere alcune anteprime dall’India.

Alle 10:00 PT, i fan riceveranno novità esclusive su serie TV e film di prossima uscita negli Stati Uniti e in Europa, così come un evento aggiuntivo che annuncia straordinari titoli in arrivo dall’America Latina.

Alle 13:00 JST del 25 settembre (21:00 PT del 24 settembre), le nostre star dal Giappone concluderanno Tudum con un evento dedicato all’intrattenimento giapponese.

“Tudum: Un evento globale Netflix per i fan” sarà disponibile su tutti i canali YouTube di Netflix in varie lingue. Visitate il sito ufficiale di Netflix per i fan, Tudum.com/event, per le ultime novità su questo evento globale per i fan e continuate a seguici per ulteriori dettagli sull’elenco dei titoli e delle celebrità all’inizio di settembre.

Potete farvi un’idea dell’evento in questa notizia relativa a quello dell’anno scorso: