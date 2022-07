Smasung Galaxy Z Flip 4 senza più segreti: online la scheda tecnica del telefono

In queste ore sono trapelate in rete le presunte specifiche tecniche dell'atteso Samsung Galaxy Z Flip 4. Processore, fotocamere e schermo.

Ormai manca davvero poco al debutto della prossima generazione di smartphone pieghevoli di Samsung. E come spesso succede, più ci si avvicina al lancio maggiore è la frequenza (e la precisione) dei leak. In queste ore sono trapelate in rete le presunte specifiche tecniche dell’atteso Samsung Galaxy Z Flip 4.

Il popolare smartphone pieghevole con form-factor a conchiglia raggiunge la quarta generazione. È il foldable campione di vendite: nel 2021 era diventato lo smartphone più venduto in Corea.

Il Galaxy Z Flip 4 è registrato con il numero di modello SM-F721U. Il cuore del dispositivo dovrebbe essere il SoC di nuova generazione Snapdragon 8 Gen1 Plus di Qualcomm, che verrà affiancato da 8 o 12 GB di Ram a seconda del modello.

Ci si aspetta poi un display AMOLED FullHD+ da 6,7 pollici con refresh rate variabile a 120Hz. Ovviamente troveremo anche il display esterno, che questa volta potrebbe non essere poi così mini: avrà una diagonale da 2,1 pollici.

Lato fotocamere, troviamo due sensori posteriori – principale e ultrawide, entrambi da 12MP -, più fotocamera interna da 10MP. Quanto alla batteria, si parla di 3.700mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W.

Conosciamo poi anche maggiori informazioni per quel che riguarda la connettività: il modem è uno Smart Transmit Gen2 della Qualcomm con supporto alle reti 5G. Troviamo quindi il supporto al WiFi standard 802.11a/n/ac/ax e al 5G mmWave.