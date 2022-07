Mondi alieni: abitabili per miliardi di anni

Se finora c’era sempre stata la convinzione che la Terra fosse l’unico pianeta abitabile, adesso non è più così. Gli studiosi hanno scoperto un tipo di esopianeta dalle possibili condizioni abitabili per miliardi di

anni. Sulla Terra la presenza di acqua in stato liquido è sempre stata vitale per l’abitabilità degli esseri

viventi. Anche gli esopianeti potrebbero essere capaci di trattenere l’acqua liquida favorendo la presenza

della vita, come sul nostro pianeta.

Una nuova ricerca fatta dall’Università di Zurigo in Svizzera afferma che un’atmosfera composta da

idrogeno ed elio può sostenere condizioni adatte alla vita. Anche per periodi molto lunghi. L’atmosfera

terrestre non ha sempre avuto lo stesso aspetto odierno. Oggi è composta per la maggior parte di azoto e

ossigeno con poco idrogeno ed elio. All’inizio la sua atmosfera primordiale era solo fatta da idrogeno ed

elio.

Per svolgere l’indagine, la squadra di studio ha fatto simulazioni modellando esopianeti di tipi diversi. Gli

esopianeti appunto hanno un’atmosfera primordiale ed essendo abbastanza caldi possono mantenere

presente l’acqua liquida fino a 10 miliardi di anni. Un esopianeta, però, per evitare la forte radiazione

stellare deve essere lontano dalla stella esattamente il doppio della distanza della Terra dal Sole.

Ecco le parole dei ricercatori: