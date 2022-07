David Beckham: in sviluppo una docuserie per Netflix

Dopo che si era parlato dello sviluppo di una docuserie su David Beckham per Disney+, un’altra piattaforma streaming ha messo in cantiere il progetto: stiamo parlando di Netflix. A lavorarci sarà il duo Fisher Stevens e John Battsek.

Ancora non è stato rivelato il titolo del progetto sulla docuserie dedicata a David Beckham, si sa però che verrà messa al centro la carriera e la vita privata dell’ex calciatore, con interviste fatte allo stesso Beckham ed anche ad amici e persone della famiglia del campione.

A lavorare sulla produzione della docuserie ci sarà la stessa casa fondata da David Beckham, lo Studio 99, che si occuperà della serie assieme a Battsek’s Ventureland.

Beckham ha portato avanti gli ultimi anni della sua carriera a Los Angeles, luogo in cui ha gettato le basi anche per una serie di collaborazioni sullo schermo. L’ex calciatore è apparso anche al cinema nel film intitolato Goal, e poi ancora in Operazione U.N.C.L.E. ed in King Arthur.

Ricordiamo che negli ultimi tempi sono stati sviluppati diversi progetti legati ai calciatori per la televisione e per le piattaforme streaming: dal film Netflix Il Divin Codino, alla serie TV su Totti intitolata Speravo de Morì Prima.