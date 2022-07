Pininfarina Battista: parte la produzione della supercar elettrica, un solo esemplare richiede oltre 1200 ore di lavoro

Parte ufficialmente la produzione della Battista, supercar completamente elettrica del marchio italiano Automobili Pininfarina. La produzione del bolide elettrico verrà ospitata negli stabilimenti di Cambiano, una colossale fabbrica di oltre 2.300 metri quadri.

La fabbrica è divisa in 14 zone diverse, ognuna incaricata di gestire una fase diversa del processo di produzione, quality control incluso. Per realizzare una singola Battista sono necessarie 10 settimane di lavoro. Poi si passa alla verniciatura, che può richiedere altre 8 settimane. La stima? Una singola supercar richiede oltre 1.250 ore di lavoro, svolte meticolosamente dagli esperti artigiani di Pininfarina.

La fabbrica ospita anche una boutique progettata per ospitare i facoltosi clienti del marchio di lusso. Nel salotto predisposto, potranno personalizzare il veicolo, scegliendo tra migliaia di personalizzazioni diverse. Ma non ci siano equivoci: la Pininfarina Battista non è un auto per tutti. Anzi, è una supercar estremamente esclusiva. Ne verranno prodotti solamente 150 esemplari.

La Pininfarina Battista monta 4 potenti motori elettrici in grado di erogare complessivamente l’equivalente di 1900CV, ossia 1.397 kW con 2.300 Nm di coppia. Quanto basta per scattare da 0 a 100Km/h in appena 2 secondi netti. Praticamente l’accelerazione di un razzo. La velocità massima è settata a 350 Km/h. Insomma, un mostro di potenza. L’autonomia – considerati questi presupposti – è buona: si parla di 500Km con una sola carica.