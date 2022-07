Bayonetta: il primo capitolo arriverà su Nintendo Switch anche in versione fisica

Nintendo ha annunciato che il primo capitolo di Bayonetta, sino ad oggi disponibile solo in edizione digitale su console ibrida, riceverà presto anche una nuova edizione fisica per Nintendo Switch. Si tratta di una notizia inaspettata che farà senz’altro felici tutti i collezionisti che sognano finalmente di poter mettere le mani sulla trilogia completa in formato retail.

The first installment of the series, #Bayonetta, which was previously available digitally for #NintendoSwitch, will be made available in a physical packaged version on 9/30. pic.twitter.com/K4RUYQBVGv

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 13, 2022