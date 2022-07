Bad Boys 4: Martin Lawrence conferma che il film si farà

Dopo che tutti i progetti con Will Smith sono stati messi in discussione dopo lo schiaffo a Chris Rock durante la notte degli Oscar, anche lo sviluppo di Bad Boys 4 è divenuto un’incognita. Ma l’interprete Martin Lawrence ha pensato di spegnere i rumor che parlavano anche di un possibile abbandono del progetto.

Parlando a Ebony l’interprete Martin Lawrence ha detto, con una dichiarazione breve, ma molto chiara su Bad Boys 4:

Si tratta di parole che confermano quanto detto dal Presidente di Sony Pictures, Tom Rothman, che ha dichiarato qualche tempo fa:

Si tratta di parole inaccurate, quel film era in lavorazione e lo è tutt’ora. Non c’è stata nessuna pausa perché la macchina non era in movimento. Quello che è successo (lo schiaffo di Will Smith ndr) è stata una cosa spiacevole, e non mi sento di poterla commentare. Posso solo dire che conosco Will Smith da tanto tempo e so che lui è una buona persona. Ciò che è accaduto è l’esempio di una bella persona che si è trovata a vivere un cattivo momento di fronte al mondo intero. Il suo pentimento e le sue scuse sono sincere, ed io credo nel perdono e nella redenzione.