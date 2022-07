Green Arrow: un rumor su Austin Butler fa nascere una suggestiva fan art

Dopo aver indossato i panni di Elvis, l’interprete Austin Butler potrebbe vestire quelli di Green Arrow. Negli ultimi giorni sta circolando questo rumor che vorrebbe proprio Austin Butler come prossimo interprete di Green Arrow nel film su Black Canary. Si tratta di una voce che ha già scatenato gli appassionati, generando una suggestiva fan art.

Ecco la fan art su Austin Butler come Green Arrow, pubblicata da Clements.Ink.

Ultimamente le capacità recitative di Butler sono state elogiate anche da Denise Chamian, responsabile del casting di Elvis, che ha dichiarato nei suoi confronti:

Sapevo che poteva cantare, ma non credevo lo sapesse fare così bene. Me lo disse il suo agente. Quando mi misi a sedere con Baz ci stavano anche altre persone che erano in prova. C’erano Ansel Elgort e Miles Teller. C’erano diversi nomi di persone che circolavano. Successivamente venne aggiunto anche Harry Styles. Anche io avevo la mia lista, e quando arrivò Austin dissi ‘questo è il tuo Elvis’.