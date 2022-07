Apple è in ritardo: a rischio il lancio dell’iPhone 14 Plus e dello Studio Display Pro 27

Nemmeno Apple è immune dalla crisi dei semiconduttori e, più in generale, dai grandi problemi che hanno colpito la supply chain mondiale. Così sembra che il colosso si trovi in ritardo rispetto alla sua tabella di marcia per alcuni dei suoi prodotti di punta.

A settembre Apple dovrebbe presentare quattro nuovi iPhone 14. Non ci sarà un iPhone 14 Mini, al suo posto troveremo per la prima volta il nuovo iPhone 14 Plus (alcune volte indicato come ‘Max’). Tradotto? Un iPhone con le dimensioni di un iPhone Pro Max ma con le specifiche dell’iPhone base.

A quanto pare, proprio quest’ultimo prodotto potrebbe non essere disponibile fin da subito. Colpa di alcuni intoppi con i fornitori. A suggerirlo è Ross Young, celebre analista della DSCC. Secondo Young, l’iPhone 14 Plus arriverà nei negozi solamente dopo diverse settimane dal debutto degli altri nuovi telefoni di Apple. Esiste comunque l’ipotesi che i ritardi siano più contenuti: forse l’iPhone 14 Plus non sarà completamente assente nelle prime settimane, ma i tempi di consegna risulteranno prolungati rispetto a quelli degli altri modelli.

Ma i problemi non finiscono più. Sembra che ci siano delle complicazioni anche per il nuovo Studio Display Pro 27. Parliamo del modello Pro, ancora inedito. Secondo i rumor sarebbe dovuto essere stato presentato in occasione della WWDC che si è tenuta a maggior. Poi – sempre secondo alcune fonti interne – Apple ha deciso di posticiparlo ad ottobre e ora si inizia a parlare apertamente di un lancio nel 2023, con un ritardo di oltre 6 mesi rispetto al piano iniziale.