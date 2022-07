Tom Cruise viene criticato da Mickey Rourke: “Un attore irrilevante”

Nonostante il grande successo di Top Gun: Maverick, Tom Cruise non ha accontentato tutti, anzi. Un suo collega come Mickey Rourke si è lasciato andare a delle critiche piuttosto aspre, definendolo Cruise un “attore irrilevante”.

Ecco le dichiarazioni di Mickey Rourke:

Tom Cruise ha interpretato la stessa parte per 35 anni, e non ho rispetto per cose del genere. Non me ne frega dei soldi o del potere. A me interessa di interpreti come Al Pacino, Christopher Walken, Robert De Niro, Richard Harris e Ray Winstone. Questi sono i tipi di attori che mi piacciono. Delle persone che hanno cercato di allargare i loro orizzonti come attori. Tom Cruise per me è irrilevante.