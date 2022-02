Mission: Impossible 7 e 8 saranno gli ultimi film del franchise per Tom Cruise (rumor)

Variety ha da poco rivelato che, secondo i suoi insider, Mission: Impossibile 7 e 8 rappresenteranno dei capitoli cruciali della saga perché saranno i lungometraggi di commiato di Tom Cruise dal franchise e dal ruolo di Ethan Hunt.

Il report di Variety, oltre a rivelare l’addio di Tom Cruise dopo Mission: Impossible 7 e 8, ha anche riportato che il settimo film si concluderà con un finale in sospeso, e che Tom Cruise vuole che le riprese dell’ottavo capitolo si concludano in tempo per l’uscita in sala del settimo film. Mission: Impossible 8 dovrebbe iniziare con le riprese a breve direttamente in Sud Africa.

I due lungometraggi sono stati da poco posticipati. Le nuove date d’uscita sono il 14 luglio 2023 per Mission: Impossible 7, ed il 28 giugno 2024 per Mission: Impossible 8.

In precedenza i due film dovevano uscire, rispettivamente, il 30 settembre 2022 ed il 7 luglio 2023. Si tratta dell’ennesimo posticipo, considerando che, prima della pandemia, Mission: Impossible 7 sarebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche, addirittura, il 23 luglio 2021.

La pandemia ha fortemente influenzato la produzione dei lungometraggi, e sembra che, in questo momento, la Paramount non voglia rischiare che l’uscita in sala di Mission: Impossible 7 e 8 venga condizionata dalla nuova ondata della variante Omicron.