Nothing Ear (1) in offerta: su Amazon al miglior prezzo di sempre durante i Prime Day 2022

Durante i Prime Day 2022 c’è spazio anche per le grandi offerte dedicate alla tecnologia. Tra i prodotti scontati troviamo anche le cuffiette TWS Nothing Ear (1), prodotto dell’omonima azienda fondata da Carl Pei.

Le Nothing Ear (1) si presentano in modo interessante, con un design – semi-trasparente – che le rende decisamente indistinguibili. Se poi ci aggiungiamo la buona qualità dell’audio e la presenza della cancellazione attiva del rumore (ANC), beh, si tratta davvero di un buon prodotto da non perdere.

A maggior ragione perché durante i Prime Day 2022, Amazon le sta proponendo al miglior prezzo di sempre: 59,99 euro contro i 99,99 euro di listino. Le cuffiette sono disponibili in offerta in entrambe le versioni: bianche e nere.

Compralo su Amazon.it

Ricordiamo che l’offerta è disponibile esclusivamente per gli abbonati ad Amazon Prime, che in quanto tali hanno anche diritto alla spedizione rapida gratuita.

Le cuffiette Nothing Ear (1) sono state presentate esattamente un anno fa – a luglio del 2021 -ed hanno immediatamente riscosso un grande successo. Nothing ne ha vendute oltre 400mila in pochi mesi.

Oggi è un’importante giornata per la nuova azienda di Carl Pei. Tra poco più di un’ora, Nothing presenterà il suo primo smartphone. Rimanete sulle pagine di Lega Nerd per ricevere tutte le ultime novità sul Nothing Phone (1) e sul mondo della tecnologia!