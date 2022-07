Monument Valley 1 e 2 disponibili da oggi su PC

Due dei migliori titoli per dispositivi mobile arrivano su PC in versione Panoramic Edition. Si tratta di Monument Valley 1 e 2.

Monument Valley 1 e 2 sono ora disponibili per PC. Si tratta di due popolarissimi titoli per mobile ricchi di puzzle meditativi e rilassanti. Lo scopo è arrivare dall’inizio alla fine del livello cercando di trovare il giusto percorso, modificando monumenti e viaggiando attraverso prospettive degne di un quadro di Escher.

Monument Valley 1 e 2 sono disponibili su PC in versione Panoramic Edition che include un sistema di controllo aggiornato, nonché tutti i DLC. Questo significa che Monument Valley arriverà con Forgotten Shores e Ida’s Dream, mentre Monument Valley 2 includerà The Lost Forest.

Monument Valley: Panoramic Edition e Monument Valley 2: Panoramic Edition sono acquistabili su Steam singolarmente al prezzo 6,99€ (5,49€ in offerta lancio), oppure in bundle per 13,98€ (10,10€ in offerta lancio).

Monument Valley: Panoramic Edition è la raccolta totale di tutti i contenuti di Monument Valley, con ogni capitolo, componente aggiuntivo e DLC per renderlo il miglior gioco da aggiungere alla tua collezione. Ispirato al design 3D minimalista, alle illusioni ottiche e all’architettura antica da tutto il mondo, ogni monumento è un mondo unico e artigianale da esplorare.