Tumore sistema nervoso: in aiuto un farmaco per l’epilessia

Le persone che soffrono di tumore del sistema nervoso (neurofibromatosi) possono curarsi con un farmaco per l’epilessia che è risultato altamente efficace. I soggetti che contraggono la neurofibromatosi (Nf1), fortunatamente spesso benigna, possono avere ripercussioni gravi su vista e nervi.

La lamotrigina da anni è indicata nelle patologie neurologiche, in particolar modo per l’epilessia. Essa agisce tramite l’inibizione dei neuroni ipereccitabili, conseguenza del tumore, calmandoli e impedendo al cancro di riprodursi.

Non c’è dubbio che il riutilizzo degli antiepilettici sia un modo efficace per bloccare la crescita del tumore. Durante lo sviluppo i neuroni si formano per primi e dicono al cervello come formarsi. Se hai una mutazione che influenza il comportamento dei neuroni, ciò potrebbe cambiare tutto su come il cervello si imposta nello sviluppo. Questa scoperta potrebbe portare a nuove soluzioni per i problemi cognitivi e di apprendimento nei bambini affetti da neurofibromatosi.