The Fall of the House of Usher: finite le riprese della serie TV di Mike Flanagan

Mike Flanagan ha annunciato la fine delle riprese di The Fall of the House of Usher, la serie Netflix su Edgar Allan Poe.

Dopo diversi mesi di riprese, e situazioni clamorose come il licenziamento di Frank Langella, si è conclusa la produzione di The Fall of the House of Usher, la nuova serie Netflix di Mike Flanagan. Ad annunciarlo è stato lo stesso regista.

Ecco il post di Mike Flanagan che sancisce la fine della produzione di The Fall of the House of Usher.

A few minutes ago we wrapped production on THE FALL OF THE HOUSE OF USHER, closing a huge chapter of my life. I've worked in Vancouver almost nonstop since BLY MANOR in 2019. We made 4 series in 3 years, only taking a short break for the COVID lockdown in early 2020. — Mike Flanagan (@flanaganfilm) July 9, 2022

Qui sotto trovate le parole del regista:

Pochi minuti fa abbiamo chiuso con la produzione di The Fall of the House of Usher, un qualcosa che conclude un grande capitolo della mia vita. Ho lavorato a Vancouver dal 2019, con The Haunting of Bly Manor. Abbiamo realizzato quattro serie in tre anni, facendo solo una pausa per il Covid durante il 2020.

La serie di Mike Flanagan dal titolo The Fall of the House of Usher e dedicata ad Edgar Allan Poe sarà composta da otto episodi, e si baserà su alcune storie del popolare scrittore. Il titolo trae spunto da un racconto di Poe. Il telefilm non dovrebbe dare origine ad una serie di stagioni, ma, così come per altri lavori di Flanagan, si dovrebbe esaurire in un’unica stagione.

Ricordiamo che le serie fino ad ora realizzate da Mike Flanagan sono The Haunting, Midnight Mass, e

The Midnight Club. Mentre per quanto riguarda i film, Flanagan ha lavorato a progetti come Il Gioco di Gerald e Doctor Sleep.