Stray riceverà due patch al day one con tanti miglioramenti

Stray riceverà al lancio ben due patch che includeranno diversi miglioramenti legati alla grafica, al sonoro e al gameplay, come riporta in un tweet PlayStation Game Size.

– Small graphical tweaks and fixes – Improved localisation in several languages – A LOT of collision fixes, naughty cat! Thank you all for playing our first game! Hug your cat for us! pic.twitter.com/7OOqTBx3Vd — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 9, 2022

Il database PlayStation anticipa che i due aggiornamenti saranno uniti in un solo update, che porterà direttamente Stray alla versione 1.02. La patch avrà un peso di circa 5,7GB su PS5 e 12/13 GB su PS4, mentre non ci sono ancora informazioni sulla versione PC. Questo update, come possiamo vedere dalle patch notes riportate nel tweet, includeranno diversi miglioramenti all’audio durante i filmati, ma anche aggiustamenti alla localizzazione, alla grafica e al sistema di collissioni tra il gattino e gli elementi dello scenario. Infine, sono stati apportati anche dei miglioramenti per garantire una maggiore stabilità delle performance.

Stray è un’affascinante avventura felina in terza persona ambientata nelle strade di una cybercittà in rovina. Nei panni di un gatto randagio, dovremo risolvere antichi misteri e difenderci da minacce inattese per ritrovare la strada di casa.

Vi ricordiamo che Stray sarà disponibile a partire dal 19 luglio 2022 su PS4, PS5 e PC ed incluso a partire da quella stessa data nel catalogo dei titoli disponibili per gli abbonati al PlayStation Plus Extra e Premium.