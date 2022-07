Salem’s Lot: posticipata al 2023 l’uscita del film tratto da Stephen King

Salem’s Lot, il lungometraggio tratto dal romanzo di Stephen King, non uscirà più nel 2022, così come era stato stabilito inizialmente dalla Warner Bros., ma arriverà al cinema nel 2023. La nuova data di distribuzione sarà quella del 21 aprile 2023.

Inizialmente Salem’s Lot doveva uscire il 9 settembre 2022. Non è stato comunicato il motivo dello spostamento di data, ma fino ad ora erano filtrate poche notizie sulla produzione. Solo un’immagine ufficiale è stata diffusa.

Salem’s Lot è diretto Gary Dauberman (It, The Nun, Annabelle Comes Home), che ha anche realizzato la sceneggiatura, ed è prodotto da James Wan. La storia mette al centro lo scrittore Ben Mears, che ritorna nella sua città natale, Jerusalem’s Lot, alla ricerca di ispirazione, ma una volta arrivato scoprirà che la zona è stata presa di mira da un vampiro.

Il cast del lungometraggio sarà composto da Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Alfre Woodard, Bill Camp, John Benjamin Hickey, Nicholas Crovetti, Jordan Preston Carter, William Sadler, Spencer Treat Clark, Cade Woodward, Debra Christofferson e Pilou Asbaek.

In precedenza sono stati realizzati due adattamenti del romanzo, il primo è uscito ne 1979, mentre il secondo è datato 2003.

