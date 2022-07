Offerte eBay: Xbox Series S disponibile in super sconto

La console Xbox Series S di Microsoft è attualmente disponibile in super sconto sulla piattaforma di eBay per solamente 259,90€.

Le offerte di eBay permettono di acquistare a prezzo scontato Xbox Series S, grazie a uno sconto sulla piattaforma che permette di mettere mano sulla console di nuova generazione lite targata Microsoft a un prezzo di solamente 259,90€, con un risparmio quindi di ben 60 euro.

Non manca la possibilità di ottenere velocemente il dispositivo grazie alla spedizione che viene pagata dal venditore e non richiede alcun tipo di costo aggiuntivo, mentre nel mentre viene offerto il reso entro un totale di 30 giorni, con spese anche in questo caso a carico del venditore.

Abbiamo a che fare proprio con la console next-gen, senza lettore dischi, di Microsoft, che permette di fruire degli abbonamenti e di tutti i titoli delle scorse e dell’attuale generazione di videogiochi a un prezzo decisamente conveniente, seppur ovviamente ci siano delle limitazioni rispetto all’ammiraglia Xbox Series X.

Il seguente link permette di mettere mano sul prodotto finché questo risulta in sconto, prima che il prezzo possa salire ai classici 300€ a cui viene generalmente proposta la console di Microsoft, che andrebbe di sicuro presa al volo per tutti gli appassionati ancora in attesa.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.