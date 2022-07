Assassin’s Creed Liberation HD sarà inaccessibile su Steam dal 1 settembre 2022

Stando a quanto riportato nella pagina Steam dedicata al gioco, Assassin’s Creed Liberation HD non sarà più accessibile su Steam a partire dal 1 settembre 2022. Ciò vuol dire che anche chi possiede la copia del gioco non potrà più avviarlo.

Recentemente Ubisoft aveva annunciato che a partire dal 1 settembre 2022 avrebbe chiuso i server di molti giochi. Stiamo parlando di un’operazione che disabilita di fatto molti DLC e rendendo anche inaccessibili dei titoli completi che gli utenti non avranno modo di giocare, pur avendoli comprati.

Al momento, Liberation HD è ancora presente sulle pagine della piattaforma Valve ma non si può in alcun modo acquistare. Ed in più, come dicevamo, in base alle decisioni prese da Ubisoft, il gioco non sarà nemmeno più giocabile da chi già lo possiede.

In ogni caso, su PC il titolo resta disponibile in Assassin’s Creed III Remastered, che include appunto anche lo spin-off con protagonista Aveline de Grandpré.