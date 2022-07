Thor: Liam Hemsworth fu vicinissimo all’essere ingaggiato per la parte

Durante un’intervista per MensXP, l’interprete Chris Hemsworth ha parlato di quale attore vedrebbe bene nel sostituirlo in un multiverso alternativo nel ruolo di Thor, e la scelta è ricaduta sul fratello Liam Hemsworth, che, come dichiarato dallo stesso attore, fu vicinissimo a ottenere il ruolo.

Ecco le parole di Chris Hemsworth:

In questo film (Thor: Love and Thunder ndr) non viene affrontata una situazione del genere, però se in futuro si dovesse aprire questa possibilità ci sarebbero diverse opzioni. Ad esempio mio fratello minore Liam arrivò vicinissimo all’essere ingaggiato come Thor, era una delle prime scelte. Perciò eventualmente potrei attraversare il confine con lui. Sarebbe divertente.

Ricordiamo che dal 6 luglio è nelle sale cinematografiche Thor: Love and Thunder, il nuovo lungometraggio Marvel con Chris Hemsworth protagonista, e con Taika Waititi alla regia.

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.