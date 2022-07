Stranger Things 4: i Metallica duettano con Eddie in un video su TikTok

Il connubio tra la musica e Stranger Things ha prodotto per questa quarta stagione dei clamorosi successi, come il ritorno al vertice delle classifiche di Running Up That Hill di Kate Bush, e la clamorosa scena in cu Eddie suona Master of Puppets dei Metallica. Proprio per omaggiare questo momento la stessa band metal ha voluto realizzare un video su TikTok in cui James Hetfield e gli atri membri del gruppo accompagnano Eddie Munson.

Ecco qui sotto il video.

Currently losing my mind over @Metallica duetting with Eddie Munson on Master of Puppets! pic.twitter.com/CKyhaLVRiB — Netflix (@netflix) July 8, 2022

Un altro aspetto interessante è il fatto che Tye Trujillo, il figlio del bassista Robert Trujillo, abbia realizzato le tracce di chitarra aggiuntive proprio per la scena di Stranger Things. I Metallica avevano già qualche giorno fa ringraziato i fratelli Duffer per aver inserito il loro pezzo in Stranger Things 4. Ecco le loro parole: