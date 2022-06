Stranger Things 4: il dietro le quinte della scena “Running Up That Hill”

Una delle scene più iconiche di Stranger Things 4, quella con la canzone Running Up That Hill in sottofondo, vista dal dietro le quinte in un nuovo video ufficiale.

In Stranger Things 4, Max si trova ad affrontare il terribile Vecna, dando luogo a una delle scene più iconiche della stagione e dell’intero serial, che ha tra l’altro riportato in auge la canzone Running Up That Hill. L’interprete di Max, Sadie Sink, e il regista e produttore esecutivo Shawn Levy ci raccontano dal dietro le quinte come hanno realizzato questa scena, anche a livello di effetti visivi.

Vi ricordiamo che i due episodi finali della stagione sono in arrivo su Netflix il primo luglio, dopo la breve pausa susseguita al lancio dei primi sette, lo scorso 27 maggio.

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

