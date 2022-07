PlayStation Plus Premium: LocoRoco Midnight Carnival tra i nuovi giochi di luglio?

Spunta LocoRoco Midnight Carnival nell'elenco del PS Store. Il gioco sarà aggiunto ai titoli di luglio disponibili per gli abbonati al PS Plus Premium?

Sul PlayStation Store è spuntato a sorpresa LocoRoco Midnight Carnival, il divertentissimo platform uscito su PSP, che potrebbe aggiungersi questo mese ai nuovi giochi gratis di luglio 2022 previsti per gli abbonati al PlayStation Plus Premium.

Sebbene non sia stato ancora annunciato, LocoRoco Midnight Carnival è stato inserito nell’elenco dei titoli del PS Store, presumibilmente in vista di un imminente rilascio. Come riportato nella descrizione del gioco, Midnight Carnival prevederà up-rendering, rewind, salvataggi veloci e filtri video, il che significa che verrà emulato come altri giochi classici disponibili su PS Plus Premium.

Al contrario di LocoRoco e LocoRoco 2 che sono stati rimasterizzati per PS4, Midnight Carnival è sempre rimasto ancorato a PSP. Pur essendo in gran parte simile ai due titoli originali della serie, lo spin-off aumenta la difficoltà complessiva e introduce alcune ambientazioni estremamente affascinanti.

Vi ricordiamo che nei giorni scorsi un leak ha svelato in anticipo quali saranno i nuovi titoli che andranno ad arricchire, oltre al già confermato Stray, il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium. Tra questi compaiono alcuni episodi della serie Assanssin’s Creed e Final Fantasy VII Remake Intergrade.

