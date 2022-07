Tron: il film sci-fi cult compie quarant’anni

Il 9 luglio 1982 usciva nelle sale cinematografiche Tron, film sci-fi cult che ha segnato in qualche modo un’epoca e predetto il futuro. Si tratta del primo lungometraggio che parlò dell’idea di creare degli avatar in un universo virtuale.

Tron fu prodotto dalla Disney ed ebbe alla regia Steven Lisberger. Tra i protagonisti del film ci sono Bruce Boxleitner, Jeff Bridges, David Warner e Cindy Morgan. Il lungometraggio ebbe anche due candidature agli Oscar, per il miglior design di costumi e per il miglior montaggio sonoro.

La storia di Tron mette al centro un giovane sviluppatore di software per videogiochi, in contrasto con una potente società informatica. Grazie all’aiuto di due dipendenti della Encom, Kevin riesce ad inserirsi all’interno del software dell’azienda, per cercare di provare di essere lui il creatore di alcuni videogiochi della Encom.

In un’epoca in cui si era ai primordi dell’utilizzo dei computer e dei videogiochi, Tron riuscì a mostrare il potenziale dei sistemi virtuali. Per creare le ambientazioni virtuali del film fu utilizzata la tecnica del wireframe. All’animazione parteciparono anche un giovanissimo Tim Burton ed il fumettista Moebius.

Nonostante lo scarso successo al box-office Tron è divenuto nel tempo un cult. Dopo il sequel del 2010, da anni si parla di un terzo capitolo con protagonista Jared Leto. Tron è disponibile su Disney+.