Stray: i trofei suggeriscono che la campagna sarà corta

Spunta in rete la lista completa dei trofei di Stray, l’avventura felina di Annapurna in arrivo il prossimo 19 luglio su PC ed in esclusiva console PlayStation. Uno di questi però suggerisce che la campagna del gioco potrebbe essere decisamente corta. Ecco la lista completa dei trofei di Stray:

All Done – Sblocca tutti i Trofei

A Little Chatty – Miagola 100 volte

Cat-a-Pult – Salta 500 volte

Productive Day – Dorm per più di un’ora

Boom Chat Kalaka – Fai canestro con la palla

Can’t Cat-ch Me – Completa il primo inseguimento con i Zurk senza essere preso

Sneakitty – Attraversa Midtown senza essere notato dalle Sentinelle

No More Lives – Muori 9 volte

Scratch – Graffia il vinile nel club

Pacifist – Completa le Fogne senza uccidere alcun Zurk

I am Speed – Completa il gioco in meno di 2 ore

Missed Jump – Cadi dentro la città

Not Alone – Incontra B-12

Cat Got Your Tongue? – Fai in modo che B-12 traduca un robot

Catwalk – Raggiungi Midtown

Al-Cat-Raz – Vai in prigione

Eye Opener – Completa il gioco e apri la città

Meowlody – Porta tutti gli spartiti musicali Morusque

Curiosity Killed the Cat – Indossa la busta di carta

Cat-a-strophe – Prova a giocare a mahjong con i robot

Cat’s best friend – Strofina il naso contro 5 robot

I Remember! – Recupera tutti i ricordi di B-12

Télé à chat – Cambia tutti i canali televisivi

Badges – Raccogli tutti i badge

Territory – Graffia in ogni capitolo

Come potete vedere, la lista include un totale di 25 trofei, suddivisi in uno di platino, 7 d’oro, 9 d’argento e 8 di bronzo. Tra i tanti trofei, però, spicca in particolare quello che chiede al giocatore di terminare il gioco in meno di due ore.

Proprio quest’ultimo trofeo ha generato qualche preoccupazione in merito alla longevità del gioco, poiché sembra suggerire la presenza di una campagna decisamente breve. Bisogna sottolineare però che il titolo più atteso dalla community di Steam verrà venduto ad un prezzo di soli 26,99 euro quindi è lecito aspettarsi un’avventura non particolarmente estesa. Inoltre, la durata di due ore rappresenta il limite impostato per la speedrun: certamente l’avventura completa durerà molto di più.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Stray sarà disponibile anche nel catalogo dei titoli disponibili per gli abbonati al PlayStation Plus Extra e Premium, sempre a partire dal 19 luglio.

