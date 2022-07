Light & Magic: il trailer ufficiale della docuserie Disney+ in uscita il 27 luglio

Online è stato diffuso il trailer ufficiale di Light & Magic, la docuserie sulla storia del reparto di produzione di effetti speciali e visivi che lavorò sul primo Star Wars, e che nel tempo ha contribuito a plasmare i più grandi blockbuster degli ultimi decenni.

Ecco il trailer di Light & Magic.

Nel filmato vediamo il contributo degli studi di effetti speciali Industrial Light & Magic a film come i Predatori dell’Arca Perduta, i lungometraggi di Star Wars e Avengers. La docuserie Light & Magic sarà divisa in sei parti e diretta da Lawrence Kasdan, con le musiche composte da James Newton Howard. Light & Magic racconterà il percorso della casa di produzione che ha creato degli effetti speciali mai visti in precedenza, introducendoli dentro i film della prima trilogia di Star Wars, e creando una vera e propria rivoluzione cinematografica.

A lavorare sulla produzione del progetto in qualità di produttori ci sono Brian Grazer ed il popolare filmmaker Ron Howard. Gli appassionati di Star Wars presenti ad Anaheim, in California, per la Star Wars Celebration, hanno potuto vedere in anteprima uno sneak peek della serie TV.

La docuserie Light & Magic sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ dal 27 luglio.