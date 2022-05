Star Wars Celebration 2023: la prossima edizione si svolgerà a Londra

Gli appassionati europei di Star Wars possono gioire, considerando che la prossima edizione della Star Wars Celebration si terrà in Europa, a Londra. Ad annunciarlo è stato lo stesso profilo Twitter su Star Wars, che ha pubblicato un post con tanto d’immagine che specifica lo svolgimento dell’evento tra il 7 ed il 10 aprile.

Ecco il post con l’annuncio della Star Wars Celebration 2023 che, ricordiamo, si svolgerà in Europa.

Let's do it again next year. #StarWarsCelebration returns to Europe in 2023. pic.twitter.com/XQ5JLuDDuz — Star Wars (@starwars) May 29, 2022

La Star Wars Celebration è stata per la prima volta lanciata dalla Lucasfilm nel 1999, ed in quella occasione si è tenuta a Denver, in Colorado, con l’obiettivo di promuovere l’uscita di Star Wars: La Minaccia Fantasma.

I successivi eventi si sono tenuti nel 2002 e nel 2005 per lanciare i nuovi film della trilogia prequel, e successivamente per celebrare il trentesimo anniversario dall’uscita del primo lungometraggio. Col tempo le Star Wars Celebration sono diventate anche un modo per lanciare e presentare in esclusiva nuovi progetti ed iniziative legate al franchise di Guerre Stellari, oltre che di altri progetti della Lucasfilm (come Indiana Jones).

In precedenza si erano già svolte a Londra le Star Wars Celebration del 2007 e del 2016.

Potrebbe interessarti anche questa news: