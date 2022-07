iPad Mini 2022: dopo iPadOS 15.5 il tablet non si ricarica più, Apple conferma l’esistenza del problema

L’ennesimo problema affligge l’iPad Mini 6, l’ultima versione del popolare tablet compatto di Apple. Diversi utenti hanno segnalato un malfunzionamento delle funzioni di ricarica dopo aver installato l’aggiornamento ad iPadOS 15.5.

Apple ha annunciato di essere a conoscenza del problema – che quindi è reale e si sta diffondendo in modo preoccupante – e di star lavorando ad una soluzione.

Non è chiaro quanti utenti siano stati affetti dal problema. Molte persone hanno spiegato che dopo aver ricevuto l’update non sono più riuscite a ricaricare il loro tablet. Si tratta di un problema importante, che compromette la possibilità di utilizzare l’iPad Mini 2022.

Non sembra che il problema dipenda in alcun modo dal tipo di caricabatterie o cavo utilizzato. Il problema si presenterebbe a prescindere dal tipo di accessorio. Molto semplicemente, l’iPad Mini non si ricarica, non dando più segni di vita.

Ad una prima indagine, non sembra che il problema dipenda dall’hardware del tablet. Quasi sicuramente il problema poggia interamente su un bug di iPadOS 15.5. Apple per il momento suggerisce di tentare un reboot del dispositivo. Ma si tratta di una soluzione esclusivamente temporanea. Bisognerà per forza attendere l’apposito fix.

La sesta generazione dell’iPad Mini è stata accompagnata da grossi problemi fin dal lancio. Il primo difetto segnalato in massa dagli utenti? Il cosiddetto Jelly scrolling, un problema dello schermo che causava un fastidioso sfarfallio durante lo scrolling.