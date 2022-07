Il Mostro dei Mari: da oggi arriva su Netflix il film d’animazione

08—Lug—2022 / 8:33 AM

Da oggi, 8 luglio, è disponibile su Netflix il film d’animazione Il Mostro dei Mari, si tratta di un lungometraggio diretto da Chris Williams, e che vede tra gli interpreti del cast vocale originale personaggi come Karl Urban.

Ecco il trailer de Il Mostro dei Mari.

Questa la sinossi ufficiale:

Con la regia del premio Oscar Chris Williams (Oceania, Big Hero 6), IL MOSTRO DEI MARI conduce lo spettatore ai confini del mondo, dove ha inizio la vera avventura. Tra gli interpreti: Karl Urban, Zaris-Angel Hator, Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste, Dan Stevens e Kathy Burke.

In un’epoca in cui creature terrificanti solcano i mari, i cacciatori di mostri sono considerati veri e propri eroi. E il grande Jacob Holland è di certo il più osannato. Ma quando la giovane Maisie Brumble s’imbarca clandestinamente sulla sua nave leggendaria, l’uomo trova a sorpresa un’alleata. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate ed entrano nella storia.

Il filmmaker Chris Williams ha parlato delle ispirazioni di The Sea Beast, citando le illustrazioni del sedicesimo e diciassettesimo secolo dedicate alle creature marine. Il regista ha definito questa come: