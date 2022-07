Game of Thrones: George R.R. Martin dichiara che il nuovo libro sarà molto diverso dalla serie TV

The Winds of Winter e A Dream of Spring sono i libri che George R.R. Martin sta preparando per riportare al centro dell’attenzione la versione letteraria di Game of Thrones. Si tratta di due romanzi molto attesi, e che lo stesso scrittore ha descritto come molto diversi rispetto al finale della serie TV.

Ecco le parole di George R.R. Martin:

Sono al lavoro nel mio giardino, e le cose stanno andando avanti e cambiando. Arrivano nuove idee, quelle vecchie sembrano non funzionare, scrivo e riscrivo, e poi scrivo ancora. Attraverso porte verso il nulla, mentre altre portano delle meraviglie. Alcune delle cose che avete visto nella serie TV ci saranno in The Winds of Winter, ma tutto il resto sarà abbastanza diverso. […] Mi sto spingendo molto lontano rispetto al telefilm.

Sono anni che gli appassionati del Trono d Spade attendono il nuovo romanzo di George R.R. Martin, che sembra ancora non voler venire alla luce. Lo scrittore, nonostante tutto, continua ad aggiornare i suoi fan, facendo intendere che i tanto attesi capitoli conclusivi della saga verranno pubblicati. Ed in molti si augurano un finale diverso rispetto a quello della serie TV.