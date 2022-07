Xbox sarà presente alla Gamescom 2022: la conferma di Microsoft

Xbox sarà presente alla Gamescom 2022 di Colonia, in programma dal 22 al 28 agosto. Come rivelato da un tweet di Xbox DACH, il profilo tedesco ufficiale di Xbox su Twitter, la compagnia conferma la sua partecipazione alla kermesse di Colonia con alcuni piccoli aggiornamenti sui titoli in sviluppo.

Torneremo sullo showfloor della Gamescom!”, si legge nel post pubblicato su Twitter. Quest’anno dedicheremo il nostro padiglione per celebrare voi, la community. E forniremo alcuni piccoli aggiornamenti sui nostri attuali giochi.

Oltre a fornire aggiornamenti sui giochi già annunciati che usciranno nei prossimi 12 mesi, Xbox sarà presente all’interno della fiera, dando alla comunità Xbox la possibilità di incontrarsi e di interfacciarsi con gli sviluppatori. Il tweet non parla nello specifico di nuovi annunci, ma non è detto che non possano esserci delle sorprese.

Intanto, vi ricordiamo che anche Ubisoft e 505 Games hanno confermato nei giorni scorsi la loro presenza all’evento. Tra i grandi assenti, invece, figurano Sony e Nintendo che anche questa volta hanno scelto di puntare sui propri showcase ed eventi digitali.

