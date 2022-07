Xbox Game Pass, aggiunto un nuovo gioco ai titoli di luglio 2022

Xbox Game Pass accoglie un nuovo gioco annunciato a sorpresa tra i titoli di luglio 2022. Si tratta di Garden Story, un Zelda-like con visuale isometrica, che sarà aggiunto ai titoli in catalogo a partire dal 12 luglio 2022. Sviluppato da Rose City Games e uscito precedentemente su PC e Nintendo Switch, Garden Story è un titolo a metà tra un action adventure e un life-simulator ambientato in una coloratissima isola popolata da frutti e vegetali antropomorfi. Ecco il trailer d’annuncio:

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Nei panni del nuovo guardiano di Grove, tocca te unire una comunità divisa. Attraversa una coloratissima isola per impedire che marcisca e ricostruisci la tua casa. Non sei solo: troverai degli amici pronti a darti una mano!

Concord, l’acino più giovane di Grove, ne è diventato il guardiano, e adesso deve cercare di salvare l’isola. È una grande responsabilità e un gran numero di abitanti dubita di lui. Per fortuna, Concord può contare sull’aiuto di amici come Elderberry, Rana e Fuji! Grazie a loro, puoi affrontare la tua missione e incoraggiare gli altri abitanti a fare la loro parte.

Grove è la tua casa e i tuoi sforzi la cambieranno in meglio! Proteggi i tuoi amici, raccogli risorse preziose e ripara i legami sociali e le strutture dell’isola radunando i frutti, i funghi e le rane di ogni villaggio per respingere il marciume che minaccia la loro casa. Guida Concord nella sua missione e guadagnati la fiducia della comunità: aiuta gli altri a risolvere i loro problemi e loro faranno altrettanto per te!