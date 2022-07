Windows 11: nuovi miglioramenti per il sottosistema Android in arrivo

Sono in arrivo importanti aggiornamenti per quanto riguarda il sottosistema Android presente in Windows 11, così da implementare nuove funzioni interessanti.

L’annuncio di Windows 11 lo scorso anno ha colto di sorpresa un po’ tutti, in quanto Microsoft aveva precedentemente affermato che Windows 10 sarebbe stata la versione del sistema operativo più utilizzato dal pubblico, ma a quanto pare non era così.

Altrettanto sorprendente, tuttavia, è stato il fatto che sarebbe stato fornito il supporto per le app Android, siccome il sottosistema Windows per Android consente agli utenti di Windows 11 di eseguire app e giochi Android sui propri computer, inoltre serve anche come complemento perfetto al sottosistema Windows per Linux, portando il leggendario sistema operativo di Microsoft a un livello completamente nuovo. Il gigante della tecnologia con sede a Redmond sta ora implementando un aggiornamento per il suo componente Android, questa volta concentrandosi prima di tutto sulle sue capacità di rete.

Ci sono grandi novità in arrivo, e per iniziare, la prima è relativa al networking avanzato, in quanto la funzione, che ti consente di accedere ad altri dispositivi nella stessa rete del tuo PC, sta diventando disponibile per le app Android su PC ARM. La funzionalità di rete avanzata era inizialmente disponibile solo su macchine x86 quando è stata introdotta per la prima volta nell’aggiornamento precedente, inoltre, gli utenti Windows ora possono anche utilizzare IPv6 sulle loro app Android, oltre che sulle VPN.

Con l’introduzione della rete avanzata per tutti, il sottosistema non ha più un IP diverso dal tuo computer, il che significa che non si vedrà più il proprio indirizzo IP nel menu Impostazioni ora. Inoltre, anche gli utenti del sottosistema stanno ottenendo il supporto per il codec AV1. Il codec stesso è stato pesantemente pubblicizzato da Google di recente, quindi siamo lieti di vedere che il sottosistema Android su Windows sta recuperando terreno.

L’aggiornamento è in distribuzione negli Stati Uniti per gli utenti di Windows 11 nel programma Insider. Se si è già nel programma Insider, basta attendere che l’aggiornamento, con il numero di versione 2205.40000.14.0, arrivi per tutti nel giro di qualche tempo.