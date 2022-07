Soulstice: trailer di gameplay dagli Italian Video Game Awards 2022

In occasione degli Italian Video Game Awards 2022, Soulstice è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay che ci permette di vedere il gioco nuovamente in azione, mostrando più nel dettaglio come le sorelle Brial e Luter combattono all’unisono, utilizzando armi dall’enorme potere distruttivo e abilità ultraterrene.

Soulstice è un interessante action RPG che pone l’accento sul suo sistema di combattimento stratificato e frenetico. Nel gioco controlleremo Briar e Lute, due sorelle che sono state trasformate in una Chimera, l’unica creatura in grado di opporsi agli Spettri che hanno invaso il loro mondo. Briar ha acquisito una forza e una resistenza sovrumane, mentre Lute, che è stata sacrificata per legare la sua anima a quella della sorella, è diventata uno Spirito dai poteri mistici. La loro missione sarà quella di riconquistare una città in rovina che è stata invasa dagli Spettri.

Nella nostra anteprima abbiamo sottolineato come “Soulstice non è un semplice omaggio ad un genere, ma un vero e proprio baluardo per gli action puri e degli Hack and Slash, e punta tutto su velocità di gioco, combo e bravura pad alla mano.”

