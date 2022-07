Quentin Tarantino elogia Peppa Pig

Un maestro del cinema come Quentin Tarantino ha sempre avuto dei consigli per i cinefili, svariando dal cinema d’autore ad i suoi amati B-Movie, ma il filmmaker ha di recente parlato di un altro suo particolare interesse, quello per Peppa Pig. Tarantino negli ultimi tempi ha guardato molti episodi della serie animata assieme al figlio.

Ecco cosa ha detto Tarantino a riguardo:

Posso dire di aver guardato davvero tanti episodi di Peppa Pig. La considero il prodotto d’importazione britannica più grande dell’ultimo decennio.

Quentin Tarantino sta cercando di comprendere la propensione o meno del figlio Leo al cinema. Per questo motivo ha raccontato che, fino ad ora, è riuscito a vedere con il bambino solo Cattivissimo Me 2. Riguardo a quell’esperienza il filmmaker ha dichiarato: