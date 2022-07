God of War: Ragnarok, l’upgrade alla versione PS5 sarà a pagamento

Sony ha confermato che per passare dalla versione PS4 a quella PS5 di God of War: Ragnarok bisognerà pagare 10 euro extra.

L‘upgrade PS5 di God of War: Ragnarök sarà a pagamento. La conferma arriva direttamente dal post pubblicato ieri sul PlayStation Blog per annunciare la data d’uscita del gioco, dove si legge chiaramente:

Acquistando la Standard Edition di God of War Ragnarök per PlayStation 4, è possibile passare alla versione per PlayStation 5 al prezzo di $10 USD (o valuta equivalente).

Per passare dunque dalla versione PS4 alla versione PS5 di God of War: Ragnarök bisognerà pagare 10 euro extra. Quindi chi acquisterà la versione PS4 di God of War: Ragnarok al costo di 70 euro, dovrà aggiungere altri 10 euro per passare alla versione PS5, che ha un costo di 80 euro.

È importante specificare però che l’upgrade a pagamento varrà solo per la versione standard del gioco. Tutte le altre edizioni del titolo conterranno entrambe le versioni di Ragnarök in modo totalmente gratuito. Per quanto riguarda le varie edizioni di God of War Ragnarök, vi ricordiamo che il gioco sarà lanciato in edizione launch (standard), digital deluxe, Collector’s e Jotnar.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che God of War: Ragnarök sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022 per PS4 e PS5.