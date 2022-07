Amsterdam: il trailer del film con Margot Robbie e Christian Bale

I 20th Century Studios hanno diffuso il trailer di Amsterdam, il lungometraggio con protagonisti Margot Robbie, Christian Bale e John David Washington. Si tratta di un cast d’eccezione, con gli interpreti diretti dal regista David O. Russell.

Qui sotto trovate il trailer di Amsterdam.

La storia vede i personaggi protagonisti al centro di un misterioso caso in cui si ritrovano di fronte ad un morto, ed iniziano ad alimentare sospetti reciproci su chi sia stato a commettere l’omicidio. Il personaggio di Christian Bale assieme a quello di John David Washington sono due soldati, mentre Margot Robbie è un’infermiera. I tre si erano incontrati in precedenza in Belgio, ma al momento dell’omicidio sono insieme ad Amsterdam.

Il cast viene completato da altri attori e personaggi d’eccezione, come Rami Malek, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Chris Rock, Taylor Swift, Michael Shannon e Robert De Niro.

Ricordiamo che David O. Russell ha lavorato fino ad ora a lungometraggi come The Fighter, American Hustle e Joy. Proprio in American Hustle – L’Apparenza Inganna il filmmaker ha avuto nel suo cast Christian Bale, con cui è tornato a stringere una collaborazione. Mentre Christian Bale è appena arrivato al cinema con Thor: Love and Thunder.

