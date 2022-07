Samsung Galaxy S22: One UI 5 Beta in arrivo

In arrivo molto preso la prima build beta di One UI 5 da parte di Samsung per i suoi dispositivi Samsung Galaxy S22 ed ovviamente i futuri modelli dell'azienda.

Secondo quanto riferito, Samsung è sulla buona strada per rilasciare la prima build beta di One UI 5 per i flagship Galaxy S22. Secondo SamMobile, il software basato su Android 13 è attualmente testato internamente da Samsung. Il report in questione dice che Samsung ha reso disponibile il software ai propri dipendenti, così che lo potessero testare in attesa di un lancio ufficiale.

L’outlet sostiene che la società sta valutando una versione di luglio per la prima beta di One UI 5 ed afferma inoltre che Samsung lancerà la versione stabile di Android 13 per le sue ammiraglie a ottobre. Secondo la cronologia di Google, Android 13 dovrebbe raggiungere la stabilità della piattaforma questo mese e supponendo che non ci siano grandi battute d’arresto, dovremmo vedere un lancio stabile di Android 13 ad agosto circa ed ovviamente, la linea Pixel di Google sarà la prima a ottenere la versione stabile del nuovo software.

Detto questo, Samsung non dovrebbe essere molto indietro sulla tabella di marcia, in quanto l’anno scorso è stato l’OEM più veloce a lanciare l’aggiornamento stabile di Android 12. La serie Galaxy S21 ha ricevuto il software solo 41 giorni dopo il rilascio stabile di Google. Nel frattempo, non si sa nulla sulle funzionalità e sui miglioramenti di One UI 5, ma tuttavia abbiamo una buona e chiara idea di cosa porterà Android 13, grazie a molteplici versioni beta.

Oltre ad alcune modifiche al design, si prevede che il software ottenga alcuni miglioramenti funzionali sotto forma di una migliore scansione del codice QR, supporto integrato Bluetooth LE Audio, condivisione multimediale più intelligente e altro ancora. La piattaforma porterà anche una manciata di aggiornamenti sulla privacy e sulla sicurezza. Queste sono tutte le nuove funzionalità che sappiamo fino ad ora sulla nuova versione del sistema operativo Android in arrivo.