PlayStation Store: nuovi giochi PS5 e PS4 in sconto con le Offerte di Luglio

Al via alle Offerte di Luglio su PlayStation Store con tantissimi titoli PS4 e PS5 in offerta. La lista dei giochi include diversi titoli in sconto fino al 70% come Marvel’s SpiderMan Edizione Game of the Year, Resident Evil Village, Life is Strange: True Colors, NBA 2K22 e tantissimi altri. Di seguito una selezione delle offerte più interessanti:

NBA 2K22 per PS5 a 11.24 euro – sconto dell’85%

per PS5 a 11.24 euro – sconto dell’85% Marvel’s Spider-Man Game of the Year Edition a 19.99 euro – sconto del 60%

a 19.99 euro – sconto del 60% Resident Evil 3 a 15.99 euro – sconto del 60%

a 15.99 euro – sconto del 60% Payday 2 CrimeWave Edition a 3.99 euro – sconto dell’80%

a 3.99 euro – sconto dell’80% LEGO Jurassic World a 11.99 euro – sconto del 70%

a 11.99 euro – sconto del 70% Resident Evil 2 a 15,99 euro – sconto del 60%

a 15,99 euro – sconto del 60% Resident Evil Village a 26,59 euro – sconto del 60%

a 26,59 euro – sconto del 60% Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition a 14,99 euro – sconto del 75%

a 14,99 euro – sconto del 75% Far Cry 3 Classic Edition a 9.89 euro – sconto del 67%

a 9.89 euro – sconto del 67% Battlefield V Edizione Definitiva a 12.49 euro – sconto del 75%

a 12.49 euro – sconto del 75% Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition a 21.24 euro – sconto del 75%

a 21.24 euro – sconto del 75% Bioshock: The Collection a 9,99 euro – sconto dell’80%

a 9,99 euro – sconto dell’80% Life is Strange True Colors a 29,99 euro – sconto del 50%

Vi ricordiamo che questa è solo una piccola selezione dei giochi attualmente disponibili in offerta, potete consultare la lista completa che conta più di 370 titoli a questo indirizzo. Le Offerte di Luglio si aggiungono alle altre offerte attualmente in corso, tra cui gli Sconti Fantascienza, validi fino al 14 luglio 2022.

